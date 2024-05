Secondo giorno di filiming day per la Ferrari. In quel di Fiorano, Charles Leclerc e Carlos Sainz hanno testato il loro feeling con la SF-24 2.0 che debutterà nel prossimo fine settimana a Imola (in programma dal 17 al 19 maggio). Tutto il weekend è live su Sky e in streaming su NOW

