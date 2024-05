Con gli aggiornamenti che porta a Imola, la SF-24 deve ricucire un distacco con i campioni del mondo, ma anche con la McLaren dopo quanto visto a Miami. Il doppio obiettivo è lavorare sulla qualifica (qui fondamentale data la difficoltà per i sorpassi) ma anche nella gestione delle gomma C5 che a Melbourne aveva dato problemi nel giro secco. Previste novità anche per Aston Martin e Stake F1 Team Kick Sauber. Il weekend di Imola live su Sky e in streaming su NOW GUIDA TV



Il primo Gran Premio di casa per Ferrari coincide con l'appuntamento più atteso della stagione 2024: McLaren ha vinto a Miami mostrando un passo superiore a quello di Red Bull dopo gli aggiornamenti sostanziali apportati sulla MCL38; questo fine settimana anche Oscar Piastri avrà a disposizione le parti nuove sulla sua vettura. Red Bull arriva da favorita introducendo anche il pacchetto di novità che fa seguito a quello portato a Suzuka, mentre Ferrari avrà tre sessioni di prove libere a disposizione per provare ad estrarre più potenziale possibile dalla SF-24 2.0, che ha già girato a Fiorano settimana scorsa per i 200km consentiti dalla FIA.

La Ferrari dalle qualifiche alla gestione della C5 Ferrari dovrà ricucire un distacco con i campioni del mondo, ma anche con la McLaren visto a Miami, specialmente in termini di gestione della qualifica. Quello che è stato una grande forza delle ultime Rosse fin qui è stato un limite a che gli aggiornamenti dovranno aiutare a risolvere. Questo fine settimana la SF-24 dovrà anche sfruttare meglio la C5, con cui aveva avuto problemi importanti nel giro secco a Melbourne. Nel 2022 Red Bull vinse sfruttando la superiorità nelle curve a media velocità, le più presenti sul tracciato romagnolo, mentre Ferrari si era difesa bene nelle curve a bassa velocità ma non era bastato. Vedremo degli assetti piuttosto carichi, e gli ingegneri dovranno trovare un buon compromesso con la morbidezza delle sospensioni, caratteristica fondamentale per sfruttare i molti cordoli lungo il circuito per massimizzare il tempo sul giro. leggi anche Ferrari, le novità che vedremo in pista a Imola

Le previsioni meteo escludono pioggia per il GP (al momento) Il meteo promette asciutto, ma le possibilità di qualche rovescio nel corso del fine settimana ci sono e potrebbero scombinare le carte rendendo il GP di Emilia Romagna ancora più imprevedibile. La qualifica giocherà un ruolo fondamentale vista la difficoltà nei sorpassi, e la probabile strategia a una sosta dettata dal fatto che il tempo perso nella pit lane di Imola è il più alto di tutto il calendario. Pirelli ha scelto le mescole più morbide, la C3, C4 e C5 per il fine settimana, uno step più morbido rispetto alla scelta di due anni fa quando la pioggia aveva influenzato la gara non dando riferimenti sui 63 giri di domenica ma la gara a una sosta è l'opzione più probabile a meno di gravi problemi di degrado. Il tracciato è cambiato in alcune vie di fuga, con ghiaia immediatamente dopo i cordoli che punirà eventuali errori e segneranno limiti della pista naturali senza doversi affidare alla tecnologia che ha spesso fatto discutere negli ultimi anni qui a Imola. leggi anche Le previsioni meteo per il GP Imola

Aggiornamenti anche per Aston Martin e Stake F1 Team Kick a Imola Non solo Ferrari, anche su Aston Martin e Sauber sono attesi aggiornamenti importanti per questa fase della stagione, ma il profilo delle squadre rimane sempre molto basso per non alzare le aspettative ed attendere la correlazione dei dati tra simulatore e pista. Aston Martin introdurrà un nuovo fondo e pance modificate tra le tante novità che saranno presenti sulla AMR24, cercando ulteriore prestazione e costanza dalla vettura. Il team di Silverstone a Miami ha sofferto anche in qualifica per poi ritrovarsi nel pieno del midfield in termini di passo gara e molto lontana anche da Mercedes con cui lotta per il quarto posto nel campionato costruttori. Proprio la Mercedes completerà un pacchetto di aggiornamenti iniziato con le novità di Miami, ma rispetto ai competitors rimane attardata a causa dei tanti problemi che ha presentato la W15 da inizio stagione, che hanno richiesto il massimo impegno del gruppo tecnico di James Allison, ritardando il programma di sviluppi. Sauber porterà degli aggiornamenti alla vettura ma non solo: con l'introduzione di nuovi dadi si punterà a risolvere i problemi nei pit stop che hanno segnato negativamente l'inizio di stagione, facendo perdere a Bottas e Zhou diverse occasioni di finire a punti specialmente nelle primissime gare.

A cura di formu1a.uno