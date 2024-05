Tra le strette strade del Principato di Monaco sfiorare e toccare i muri non è certo una rarità. Qui occorre essere perfetti per poter spingere al limite e non compromettere il weekend. Sono diversi i "baci" alle barriere già dati dai piloti e le loro monoposto nella giornata di venerdì. Il weekend a Monte-Carlo è in diretta su Sky e in streaming su NOW

GP MONACO, LA DIRETTA DELLE FP3 E DELLE QUALIFICHE