Sainz ha detto che la priorità è aiutare Leclerc a vincere la gara. Carlos cercherà sicuramente di conquistare il Gran Premio, ma le sue dichiarazioni sono un atto d'amore nei confronti della Ferrari. Con Charles che è consapevole che la sua Monaco, in passato, l'ha già tradito diverse volte... Guarda il video. Il GP Monaco è live alle 15 su Sky e in streaming su NOW

SAINZ: "PRIORITA' E' AIUTARE LECLERC A VINCERE"