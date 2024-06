Quella di Barcellona è la gara di casa per Carlos Sainz, che non a caso ha scelto di colorare il suo casco con tanto giallo e rosso, i colori della Ferrari ma anche della sua Spagna. Ecco il casco del n°55 per il GP del Montmeló. Il GP di Spagna è live su Sky e in streaming su NOW

GP SPAGNA, HIGHLIGHTS LIBERE - VIDEO: IL CASCO DI SAINZ