Pazzesca partenza di George Russell, che al via del GP di Spagna approfitta del duello tra il poleman Norris e Verstappen per passare entrambi con una manovra straordinaria in Curva 1. Guarda la sequenza della partenza del britannico della Mercedes. Il GP alle 15 live in diretta su Sky e in streaming su NOW

