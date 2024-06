In Spagna si corre la decima prova del Mondiale 2024: sul tracciato di Barcellona la gara scatterà alle 15 con Norris in pole e Verstappen con lui in prima fila. Poi le due Mercedes e le Ferrari di Leclerc e Sainz. Occhio al meteo! Gomme, previsioni, circuito e tutte le ultime news prima via della gara che potrete seguire live su Sky e in streaming su NOW GUIDA TV

È arrivato il giorno del Gran Premio di Spagna, decima prova del Mondiale 2024. La gara scatta alle 15 e, come sempre potrete seguirla live su Sky e in streaming su NOW. Sul tracciato di Barcellona c'è Norris (McLaren) in pole position e Verstappen (Red Bull) con lui in prima fila. Poi le due Mercedes di Hamilton e Russell che in qualifica hanno preceduto le Ferrari di Leclerc e Sainz. Scatta con una penalità di tre posizioni rimediata in Canada l'atra Red Bull di Perez, mentre una penalità per impeding è stata inflitta a Sargeant della Williams: partenza sempre dall'ultima casella. Occhio al meteo, non è esclusa una leggera pioggia.