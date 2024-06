Il team principal della Ferrari ha parlato in vista del fine settimana in Austria: "Gli upgrade introdotti nella scorsa gara hanno funzionato come da aspettative. In Austria con il formato Sprint avremo solo una sessione di prove libere prima di andare in qualifica e come squadra dobbiamo fare uno step per essere certi di non lasciare alcuna opportunità per strada". Tutto il weekend in Austria è live su Sky e in streaming su NOW

