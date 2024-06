Ferrari, McLaren, Mercedes e Red Bull hanno portato delle novità nel weekend in Austria. I team di Woking e Brackley hanno cambiato le ali anteriori, mentre la stessa McLaren, Ferrari e Red Bull hanno introdotto sfoghi maggiorati sul cofano motore. Di seguito, tutte le novità a Spielberg. Tutto il weekend del GP Austria è live Sky e in streaming su NOW

GP AUSTRIA, GLI HIGHLIGHTS DELLE PROVE LIBERE