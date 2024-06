Conto alla rovescia agli sgoccioli per l'undicesima prova del Mondiale 2024: si corre a casa della Red Bull, con la "marea arancione" di tifosi olandesi tutta per il poleman Verstappen. Sainz scatta 4° e Leclerc 6° Il via alle 15: qui tutte le ultime news e quello che c'è da sapere su circuito, gomme e meteo. Il GP è in diretta su Sky e in streaming su NOW

Un'altra grande domenica per la Formula 1 è appena cominciata. Si avvicina rapidamente l'appuntamento con il GP d'Austria che si corre a Spielberg, al Red Bull Ring. Il via alle 15 e la gara, come sempre, potrete seguirla in diretta su Sky e in streamimg su NOW. Max Verstappen su Red Bull scatterà davantio a tutti dopo una pole - mla 40^ in carriera - conquistata in 1:04.314. In prima fila con lui anche Norris (McLaren), mentre dalla seconda partiranno Russell (Mercedes) e Sainz (Ferrari). Leclerc dalla sesta casella dopo essere finito lungo all'ultimo tentativo, tempo cancellato invece a Piastri per track limits e partirà settimo. Il via alle 15: diretta su Sky e in streaming su NOW.