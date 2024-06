Russell vince un rocambolesco GP d'Austria dopo l'incidente tra Verstappen e Norris, che ha costretto l'inglese al ritiro. Ottima gara di Sainz, a podio e di Piastri, secondo. Senza voto Leclerc, in un weekend sfortunato. La Formula 1 torna nel weekend del 7 luglio a Silverstone: live su Sky e in streaming su NOW

