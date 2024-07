Dopo la doppietta Mercedes a Silverstone, Vicky Piria ribadisce quanto Russell e Hamilton formino la coppia più forte in griglia: "Si vede da come sono riusciti a lavorare per sviluppare la macchina. Mercedes era dispersa e saltava in maniera folle. Il modo in cui sono cresciuti come squadra e come piloti dimostra che c’è una bella armonia. Ancora mancano dei decimi, c’è ancora opportunità". Guarda il video. Il weekend di Silverstone è in diretta Sky e in streaming su NOW

SILVERSTONE, HIGHLIGHTS QUALIFICHE