È la 104^ vittoria di Hamilton in Formula 1, ma questo successo ha un sapore diverso per il 7 volte campione del mondo. Non vinceva da oltre due anni, che sono stati complicati per lui e per Mercedes, così come l'inizio di questa stagione non brillante. Tornare a vincere e lo fa a Silverstone, a casa sua, ed è stata una liberazione: nel team radio si è lasciato andare, tra lacrime di gioia e voce rotta dal pianto. Il Mondiale è su Sky e in streaming su NOW

