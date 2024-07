MotoGP in pista per il Gran Premio di Germania, LIVE alle 14 su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW . La Formula 1 sfreccia invece a Silverstone con la diretta delle gara alle 16 su Sky Sport Uno, Sky Sport F1 e in streaming su NOW . Pronti a scendere in pista con noi?

Un'altra grande domenica per gli appassionati di motorsport. Su Sky si accendono i motori della MotoGP e della Formula 1 con une appuntamenti imperdibili, rispettivamente in Germania e Gran Bretagna. Al Sachsenring si preannuncia un’altra grande giornata di spettacolo da vivere in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW. Semaforo verde alle 14 dopo le gare di Moto3 (ore 11) e Moto2 (ore 12.15), con Jorge Martin intenzionato a ripetere il trionfo nella Sprint Race di ieri. Il leader del Mondiale scatterà dalla pole position, in una prima fila completata dalle Aprilia Trackhouse di Miguel Oliveira (finora grande sorpresa del weekend tedesco) e Raul Fernandez. Scatterà dalla 4^ casella Pecco Bagnaia, che vuole tornare a rosicchiare punti al rivale del team Pramac dopo averne persi 5 ieri nella baby race (chiusa al 3° posto). Chiamato a un’altra rimonta Enea Bastianini, che partirà dalla terza fila col nono tempo. 13° Marc Marquez, 6° nella Sprint con 7 posizioni recuperate nonostante il dolore al costato per la brutta caduta di venerdì in curva 11. Per l’ex Sachsen-King, 8 volte vincitore del GP Germania, si preannuncia un’altra gara in salita.