Domenica che difficilmente Hamilton dimenticherà: a Silverstone è tornato al successo dopo oltre due anni di difficoltà. Davanti al suo pubblico, Lewis ha conquistato la 104^ vittoria in carriera. Un pianto liberatorio a fine gara e il lungo digiuno interrotto. Poi i tifosi, la festa e tutte le emozioni dal primo all'ultimo giro. Il Mondiale torna in Ungheria tra due settimane: live su Sky e in streaming su NOW

