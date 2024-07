Siamo in una fase di sperimentazione, ma per il controllo dei track limits il futuro è già oggi con l'intervento dell'Intelligenza Artificiale. All'Hungaroring, in uscita di curva 4 (cieca e molto rapida) sono posizionati i limiti, che sono stati ridisegnati: sarà una telecamera a fornire i dati in maniera istantanea grazie all'AI. Guarda la spiegazione di Matteo Bobbi

VIDEO: L'ANALISI DI BOBBI