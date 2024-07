Prosegue il momento sportivamente drammatico per Sergio Perez: il messicano finisce contro le barriere nel Q1 e deve chiudere così in anticipo le sue qualifiche. Il messicano scatterà dal 16° posto, lasciando ancora una volta solo contro tutti il compagno Verstapppen. La gara domenica alle 15 è live su Sky e in streaming su NOW

