Enrico Cardile ha lasciato la Ferrari dopo quasi vent'anni per passare in Aston Martin. A ricoprire il ruolo di Direttore Direttore Tecnico Area Chassis sarà ad interim il Team Principal Frederic Vasseur. Scopriamo come cambia l'organigramma di Maranello, ma sono tutte le donne e gli uomini della Scuderia a rappresentare da sempre la forza di un marchio amato in tutto il mondo

SILVERSTONE, LA VITTORIA DI HAMILTON