Pochissimi giri nel corso della terza e ultima sessione di prove libere in Belgio: pioggia battente e due interruzioni, una per l'incidente di Stroll su Aston Martin e l'altra per l'intensificarsi della pioggia. Posticipata la gara Sprint di Formula 2. Il pubblico sugli spalti, però, non si è mosso di un centimetro... Alle 16 le qualifiche, il meteo darà una tregua? Tutto live su Sky e in streaming su NOW

GP BELGIO, LA DIRETTA DELLE QUALIFICHE - IL METEO DA SPA