Con la vittoria di Piastri in Ungheria salgono a 13 i piloti ad aver vinto almeno una gara che correranno oggi in Belgio. L'ultima volta che in griglia di partenza si sono schierati 13 vincitori di GP è stato in Italia nel 1980. Te li ricordi tutti? Oggi la gara alle 15: tutto live su Sky e in streaming su NOW

