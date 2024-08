Il consulente austriaco ha nuovamente ribadito la sua preferenza per Lawson in Red Bull: "Liam nel 2025 sarà su una delle nostre quattro macchine", afferma a Kleine Zeitung. Il futuro del pilota neozelandese si deciderà a settembre, dopo Monza e Baku, circuiti in cui Perez ha sempre fatto bene. Il rendimento del messicano sarà valutato dal team di Milton Keynes. La F1 torna in Olanda, come sempre, live su Sky e in streaming su NOW

La Red Bull e i suoi piloti sono sempre al centro di rumors e indiscrezioni di mercato. Nonostante il rinnovo biennale, la permanenza di Perez è in bilico, a causa del suo rendimento finora non brillante. Sul futuro dei piloti Red Bull ha parlato Helmut Marko, che alla rivista austriaca Kleine Zeitung ha nuovamente espresso la sua preferenza per Liam Lawson, che nel 2023 ha preso momentaneamente il posto di Ricciardo a bordo dell'Alpha Tauri, quando l'australiano si infortunò al polso. Nell'intervista ha commentato l'affermazione di Eddie Jordan nel podcast Formula For Success ("Nel 2025 il compagno di box di Max Verstappen in Red Bull sarà Liam Lawson"). Il consulente austriaco non ha smentito l'ipotesi, anzi ha aperto la porta a questa possibilità: "Lawson nel 2025 sarà su una delle nostre quattro macchine". L'appuntamento per la decisione definitiva sarà quindi a settembre, verosimilmente dopo Monza e Baku, piste in cui Perez ha sempre fatto bene. La scuderia di Milton Keynes vuole valutare il messicano su questi circuiti. Intanto, si corre a Zandvoort e Marko inserisce Red Bull tra i favoriti: “Nelle ultime gare non siamo stati all’altezza delle nostre possibilità. In Olanda la Qualifica è fondamentale, insieme alla McLaren siamo certamente tra i favoriti”.