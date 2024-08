Un forte vento soffia su Zandvoort alla vigilia del weekend in cui riparte il Mondiale dopo la sosta estiva. E la situazione potrebbe essere altrettanto complicata nel venerdì di libere, tanto che le sessioni potrebbero essere a rischio. Previste forti raffiche e sabbia che potrebbe essere sollevata e sporcare il tracciato. Il weekend della F1 a Zandvoort è live su Sky e in streaming su NOW

