Il calcio aspettando il Gran Premio di Formula 1: Pessina, Pablo Marí, Caldirola e Bondo sul tracciato della gara di domenica con una monoposto speciale, customizzata con il simbolo del club brianzolo. Anche questa è l'attesa per una una delle più attese dell'intero Mondiale. Tutto il fine settimana è live su Sky e in streaming su NOW

GUIDA TV