Sui social della Scuderia di Maranello svelati i bellissimi caschi che i due piloti porteranno in pista nel weekend del GP d'Italia. Nero e giallo spiccano per entrambi: design molto accattivante per Leclerc e "super rampante" il Cavallino di Sainz. Tutto il fine settimana è live su Sky e in streaming su NOW

