Zane Maloney ha fatto segnare il miglior tempo nelle qualifiche della Formula 2 a Monza. Il pilota della Rodin ha piazzato un super 1.32.160 che gli consente di far suoi i primi due punti del fine settimana e la pole position di domenica, con accanto Hadjar. Sesto Antonelli, che tornava in pista dopo il botto nelle FP1 con la Mercedes. Tutto il fine settimana è live su Sky e in streaming su NOW

Qualifiche di Formula 2 a Monza, con un occhio alla Sprint Race e molta attenzione al bottino grosso della Feature Race, con le Prema gravate in Sprint Race dalle penalità riportate nel dopo Spa, che con certezza partiranno comunque molto indietro. Bearman punito perché considerato colpevole dell'incidente al via della Feature Race, dove aveva stretto troppo su Zane Maloney e causato il ritiro di uno sfortunato Pepe Marti e arretrato di cinque posizioni sulla griglia di partenza, Antonelli punito per aver perso del ghiaccio secco dalla propria monoposto durante il giro di formazione come già a Silverstone (penalità di cinque posizioni temporaneamente sospesa e arretrato di dieci).

Una premessa difficile da gestire per Antonelli, il cui esordio in Formula 1 su una Mercedes non è stato esaltante, essendo il bolognese finito contro le protezioni dopo appena tre giri cronometrati, cinque in totale, all'ingresso della Parabolica forse affrontata con troppa velocità. Ma in attesa comunque di ricevere una investitura ufficiale da Toto Wolff per il prossimo anno, poiché ‘non è certo da questi particolari che si giudicano i guidatori’. Asfalto fresco e cordoli bassi cambiano -e non poco- le prospettive dei piloti. Serve un po’ per capire chi ha già feeling con il circuito brianzolo. A diciannove minuti dal termine viene esposta una bandiera rossa fra Lesmo 1 e Lesmo 2 per detriti in pista lasciati da Martins. Neppure il tempo di ripartire e si gira Bortoleto, compromettendo l’intero suo week-end e anche in parte la rincorsa ad Hadjar.

Alla ripresa delle qualifiche Hadjar segna il miglior limite del pomeriggio, davanti ad Aron, poi scavalcato da Maloney (Rodin) che segna un 1.32.160 inavvicinabile che gli consente di far suoi i primi due punti del fine settimana e la pole position di domenica, con accanto Hadjar. In Feature Race Antonelli sarà in terza fila e Bearman in quarta.