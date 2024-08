Caos al via della prima gara del weekend di Formula 2. Sul tratto lanciato, Oliver Goethe entra in contatto con Zak O'Sullivan. Coinvolto anche Antonelli, che viene chiuso e riporta danni alla monoposto #4 della Prema, sia all'ala anteriore che alla gomma anteriore sinistra. Poi il neo-pilota della Mercedes rientra regolarmente in pista. Tutto il weekend è live su Sky e in streaming su NOW

IL VIDEO DELL'INCIDENTE - F1, GP ITALIA: LA DIRETTA DELLE QUALIFICHE