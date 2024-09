Il monegasco nel giovedì dell'Azerbaijan: "La vittoria a Monza ha dato grande spinta al team, ma abbiamo resettato tutto e ora testa a questo weekend. Siamo su una pista che mi piace e io parto sempre per vincere. Qui prendere qualche rischio in più in qualifica può fare la differenza e ci proveremo". Sul passaggio di Newey in Aston: "Non sono deluso, credo più nel gruppo che nel singolo. Noi abbiamo tanti talenti". Il GP di Baku è live su Sky e in streaming su NOW

"A Monza è stato bellissimo , lo è stato dal punto di vista emotivo ma anche come spinta per il team". E' un Charles Leclerc ancora raggiante quello che nel giovedì di Baku è stato protagonista della Pit Walk di Sky e raccontato ulteriormente quanto avvenuto dopo lo splendido trionfo al GP d’Italia . "La squadra a sua volta ha spinto tanto per portare un upgrade nell'ultimo weekend di gara – ha aggiunto il monegasco – e tutto questo ha aiutato a vincere. Un successo era importante per vedere gli effetti del lavoro fatto e arrivare a questo risultato".

Leclerc sul passaggio di Newey in Aston Martin: "Credo nel gruppo più che nel singolo"

"Non sono deluso per la scelta di Newey, perché con lui abbiamo parlato e abbiamo provato. Ha fatto la sua scelta e la rispetto, ognuno è libero in tal senso. Lui ha ritenuto meglio l'Aston Martin, per me la Ferrari resta la squadra numero uno. Peccato per Adrian. Io credo molto più nel gruppo che nel singolo e noi abbiamo tantissime persone super talentuose. Sono certo che questo è il team vincente e Vasseur sta facendo un lavoro straordinario e creando le basi per i prossimi anni. Faremo di tutto per dimostrare a Newey che ha avuto torto a non venire in Ferrari".