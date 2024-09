Lo spagnolo nel giovedì di Baku: "Qui Leclerc ha fatto tante pole e questa è una buona premessa per un altro podio o un'altra vittoria. Se poi c ela faremo o meno è un altro discorso. Quest'anno staimo andando meglio in gara che in qualifica, vedremo qui...". Domenica gara alle 13: il weekend è come sempre live su Sky e in streaming su NOW

BAKU, DOVE LA POLE NON DA' CERTEZZE