Sembra che Charles abbia iniziato il weekend di Baku con la stessa ttesta in cui aveva iniziato a Monte-Carlo: sempre veloci, tanti giri super con ogni mescola. E' entrato in simbiosi con il tracciato e questa pista sembra gli regali un approccio che gli rende più facile la vita. Guarda il video. Domenica gara alle 13: live su Sky e in streaming su NOW

F1, GP BAKU: HIGHLIGHTS QUALIFICHE