F2, Verschoor vince la Feature Race a Baku: i risultati

Gara caratterizzata da un pauroso crash al via e da una Safety nel finale. Successo per Richard Verschoor (Trident), davanti a Martins (ART) e Antonelli (Prema). Con il quarto posto di oggi Bortoleto riconquista così la leadership del campionato con quattro punti e mezzo di vantaggio su Hadjar L'INCIDENTE AL VIA DELLA FEATURE A BAKU



La Feature Race di Baku chiude il weekend della Formula 2 con il successo di Verschoor del team Trident. Una vittoria ancora più importante nel giorno in cui il team, come tutto il motorsport, piange la morte di Luca Salvadori. Figlio di Maurizio, fondatore del team Trident, Luca è stato vittima di un incidente in Germania, in una tappa dell'International Road Racing Championship si Superbike.

La Formula 2 cerca ancora un padrone a meno di tre eventi dalla conclusione del campionato. E in Feature Race si prospetta la grande occasione per il brasiliano Bortoleto (Invicta) -schierato in terza fila- di attaccare la leadership del francese Hadjar (Campos), relegato in quart’ultima piazzola in griglia. In prima fila, dalla pole scatta il pilota Trident Richard Verschoor, affiancato da un ottimo Kimi Antonelli (Prema), poco dietro in quarta fila il debuttante Minì (Prema), ieri terzo e sul podio in gara Sprint all’esordio in categoria.

Opportunità ghiotta per rientrare in lizza per il titolo stagionale anche per Maloney (Rodin), Crawford (Dams), Aron (Hitech), che sa quasi di ultimo appello. Allo spegnimento dei semafori il gruppo si lancia compatto verso la prima curva, ma in coda succede il finimondo. Immediata l’uscita della bandiera rossa, mentre Verschoor si avvia davanti ad Antonelli. Dal replay è evidente quel che è accaduto: la monoposto di Maini è rimasta in stallo, Fittipaldi l’ha schivata all’ultimo istante, ma non è riuscito a fare altrettanto Goethe, che l’ha centrata, spingendola su Marti, che si è addirittura capottato andando a colpire il sopraggiungente Koolen. Nel multiplo contatto è rimasto coinvolto anche Villagomez. vedi anche F2, maxi incidente: macchine distrutte, piloti ok

La monoposto di Maini, che era schierata in terza fila è completamente distrutta. Indenne Hadjar. Corsa sospesa. L’ordine di ripartenza vede Hadjar 17° a chiudere il gruppo e Minì e Crawford guadagnare una posizione rispetto al passaggio in pit lane una volta esposta la bandiera rossa. Quando si riparte, la corsa diventa una gara a tempo, di meno di mezz’ora. In un giro Martins sorpassa Antonelli. Tre giri più tardi il francese diventa il nuovo leader della gara. A 19’ dalla fine Durksen inaugura i pit stop obbligatori. Intanto arriva una penalità di 5” per Hauger, reo di aver chiuso in modo scorretto su Browning.

Al pit Verschoor torna in testa e Antonelli sorpassa Martins. Maloney rientra dal pit a gomme fredde e ostacola Antonelli, facilitando il controsorpasso da parte del francese. A 3’30” dalla fine Minì va contro le protezioni dopo aver segnato il giro veloce. Safety Car fino in fondo e successo per Richard Verschoor (Trident), davanti a Martins (ART) e Antonelli (Prema). Con il quarto posto di oggi Bortoleto riconquista così la leadership del campionato con quattro punti e mezzo di vantaggio su Hadjar.

Ma il prossimo appuntamento, il penultimo della stagione, sarà a Losail -in Qatar-, un’assoluta novità per il campionato, solo fra due mesi e mezzo, a fine novembre. Una pausa lunghissima da gestire soprattutto sotto il profilo della tenuta psicologica.