Il pilota della Mercedes verso la 18^ gara della stagione: "A Baku eravamo molto competitivi nel 2° stint, spero che correre qui sia meglio e con un DRS in più dovrebbe migliorare la sutuazione. Avere un sabato positivo ci permetterebbe di affrontare una buona gara. Non ho un conto in sospeso con Singapore, l’incidente dello scorso anno fa parte del gioco. Questa e il Qatar sono le gare più impegnative dal punto di vista fisico". Tutto il weekend di Singapore è live su Sky e in streaming su NOW

