Quando la Formula 1 era ancora un sogno: a Singapore alcuni piloti hanno firmato le foto di quando erano piccoli per l'account Instagram della Formula 1. Alcuni tra i banchi di scuola, altri già in pista o con un trofeo in mano: riesci a riconoscerli tutti? Il Mondiale torna il 20 ottobre negli Usa: tutto live su Sky e in streaming su NOW

LE CLASSIFICHE DOPO SINGAPORE