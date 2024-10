Helmut Marko, intervenuto a Motorsport-Total.com, ha spiegato che Liam Lawson dovrà scontare una penalità ad Austin, prossima tappa del Mondiale: "La sua prima gara non sarà rilevante perché avrà da scontare una penalità per la sostituzione del motore. Avere delle posizioni da recuperare a Austin non rende la vita facile". Il campionato torna nel fine settimana del 20 ottobre: diretta su Sky e in streaming su NOW

Non sarà di certo un debutto (o meglio un ritorno) in Formula 1 facile per Liam Lawson. Il neozelandese, che dal prossimo GP degli USA sostituirà Daniel Ricciardo diventando (fino a fine stagione) il nuovo compagno di squadra di Tsunoda in Visa Cash App RB, inizierà la sua avventura nella nuova annata di Formula 1 dovendo scontare una penalità per sostituzione del motore. A confermarlo, in un’intervista a Motorsport-Total.com, è il consigliere della Red Bull Helmut Marko: "La sua prima gara non sarà rilevante perché avrà da scontare una penalità per la sostituzione del motore – ha spiegato –. Avere delle posizioni da recuperare a Austin non rende la vita esattamente facile".