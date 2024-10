E' subito corrida a Città del Messico: dopo lo spegnimento dei semafori, un contatto manda Yuki Tsunoda a muro. La RB tocca e danneggia la Williams di Albon, anche lui contro le barriere e costretto al ritiro. Guarda la fotosequenza dell'incidente. Il GP è in diretta su Sky e in streaming su NOW

IL VIDEO DELL'INCIDENTE