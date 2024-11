Charles Leclerc analizza il 5° posto nelle qualifiche Sprint di Lusail: "Peccato, ho dato tutto ma siamo solo quarti e quinti. Non so per quale motivo in FP1 siamo andati oltre le aspettative, nelle qualifiche siamo tornati con i piedi per terra. Guardando al pomeriggio possiamo lottare per vincere, ma guardando le qualifiche no. Non siamo nella miglior posizione, ma la gara è sempre diversa". Guarda il video. Tutto il weekend è live su Sky e in streaming su NOW

QATAR, HIGHLIGHTS QUALIFICHE SPRINT