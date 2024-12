Il pilota francese, che lascerà a fine stagione Alpine, potrebbe essere sosotituito dall'autraliano già nell'ultima gara del 2024 a Yas Marina. Non c'è però ancora l'ufficialità da parte della squadra. A parlare però è stato il team principal Oakes, che ha confermato che ci sono stati dei colloqui: "Penso che vada bene a tutti"

Esteban Ocon potrebbe salutare l'Alpine con una gara d'anticipo rispetto all'addio al team che comunque avverà a fine stagione; il suo sostituto nel 2025, Jack Doohan, potrebbe prendere il suo posto nalla gara conclusiva di Abu Dhabi. Una mossa che non ha ancora la conferma del team ma che arriverebbe un po' a sorpresa con Alpine ancora in lotta per il sesto posto nel Campionato Costruttori. A parlare però è stato il team principal Oliver Oakes, che ha confermato che ci sono stati dei colloqui: "Penso che vada bene a tutti".