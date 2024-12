Charles Leclerc analizza il 2° posto del Qatar, che tiene viva la lotta del Costruttori: "Avrei firmato subito per un risultato del genere. Sapevamo che sarebbe stato un weekend difficile rispetto alla McLaren, ma siamo riusciti a recuperare dei punti e la lotta si deciderà ad Abu Dhabi. Difficile prevedere qualcosa. Siamo tutti vicini. La battaglia sarà serrata ma emozionante. Noi daremo tutto”. Guarda il video. Il Mondiale live su Sky e in streaming su NOW

