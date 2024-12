Carlos Sainz ha chiuso al 6° posto il GP del Qatar: "Non sono soddisfatto di cosa è successo, ho fatto un giro con una gomma a terra e ho perso tanti secondi. Le gare vanno così, potevamo fare più punti ma è successo di tutto. Abu Dhabi? Andiamo a prenderla, fortunatamente Charles ci ha tenuto vivi. Lotteremo, avremo bisogno di un po' di fortuna e siamo in una buona posizione". Guarda il video. Il Mondiale live su Sky e in streaming su NOW

GP QATAR, HIGHLIGHTS - TITOLO COSTRUTTORI: COMBINAZIONI