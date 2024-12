Fred Vasseur commenta la corsa nel Costruttori, con la Ferrari ora a -21 dalla McLaren: "Siamo ancora vivi e questo è quello che volevamo. E' bello andare ad Abu Dhabi a giocarsi il titolo, sulla carta è un circuito migliore per noi. Con Verstappen e le Mercedes che sono tornate tutto è aperto, noi spingeremo come matti fino alla fine e vedremo". Guarda il video. Il Mondiale live su Sky e in streaming su NOW

GP QATAR, HIGHLIGHTS - TITOLO COSTRUTTORI: COMBINAZIONI