Il numero uno del tennis mondiale è un grande appassionato di F1 ed è ad Abu Dhabi per non perdere l'ultimo GP della stagione che assegnerà a Ferrari o McLaren il titolo Costruttori. Ha chiacchierato con il Ceo Domenicali, ma anche con Leclerc che oggi è chiamato a una vera impresa scattando dall'ultima fila. Poi l'incontro con il campione in carica Verstappen. La gara è in diretta su Sky e in streaming su NOW

