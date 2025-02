Carlos Sainz Jr ha presentato il casco che utilizzerà nel corso della stagione 2025, la sua prima in Williams. Ancora presenti il giallo e il rosso, i colori della bandiera spagnola, mentre compare il blu che da sempre contraddistingue la scuderia di Grove. Ecco tutte le FOTO. Domani invece i primi giri a Silverstone della nuova FW47, in attesa del prossimo mondiale, tutto LIVE su Sky e in streaming su NOW

F1, IL CALENDARIO DELLE PRESENTAZIONI