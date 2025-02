In Bahrain si gira per la seconda giornata dei collaudi pre campionato. Mattinata iniziata nel segno delle nuvole e di qualche goccia di pioggia a Sakhir. Qui il fotoracconto dal circuito di Sakhir. Tutto in diretta su live su Sky e in streaming su Sky e in streaming su NOW

F1, TEST BAHRAIN: SECONDA GIORNATA LIVE