Scatto dopo scatto, giro dopo giro, le ultime 8 ore di test pre campioinato in Bahrain. Dentro e fuori la pista, episodi dettagli e sguardi che ci accompagnano verso l'ìnizio del nuovo Mondiale il prossimo 16 marzo in Australia. Tutta la giornata è in diretta su Sky, in streaming su NOW e anche in live streaming su Skysport.it

F1, LA TERZA GIORNATA DI TEST IN LIVE STREAMING