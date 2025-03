In Bahrain si sono svolti i test pre-stagionali in vista dell'inizio della stagione 2025 di Formula 1, previsto per il weekend del 16 marzo in Australia. Al termine della tre giorni sulla pista di Sakhir la Ferrari ha completato 382 giri. Ecco quali team ne hanno fatti di più (e quali invece di meno). Tutti i Gran Premi della stagione 2025 in diretta esclusiva su Sky e in streaming su NOW

