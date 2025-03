Cresce l'attesa per l'evento "Scuderia Ferrari HP Drivers' Presentation by UniCredit": i tifosi a Milano presenti sin dalle prime ore del mattino e pronti a incontrare Hamilton e Leclerc in Piazza Castello. Qui tutte le FOTO per vivere da vicino un appuntamento imperdibile. Diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport F1 e streaming su NOW, Skysport.it e sul canale YouTube di Sky Sport F1

LA FERRARI A MILANO, COME SEGUIRE L'EVENTO LIVE SU SKY