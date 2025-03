La spettacolare festa della Rossa a Milano si trasforma anche in una sorta di gran premio, con le monoposto di Hamilton e Leclerc pronte a girare su un 'circuito' allestito in città. E qui anche le immagini dai box in via Jacini, non lontano dalcuore dell'evento in Piazza Castello. Segui la diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport F1 e streaming su NOW, Skysport.it e sul canale YouTube di Sky Sport F1

FERRARI , FESTA A MILANO: IL LIVE STREAMING