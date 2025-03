La Formula 1 è tornata, con squadre e piloti protagonisti nel venerdì di Melbourne. A chiudere in testa la prima sessione è stato Lando Norris davanti a Carlos Sainz e Charles Leclerc, con il monegasco che, invece, si è preso le Fp2. Alle sue spalle le due McLaren, con Piastri a precedere Norris. Qui tutte le FOTO più belle di questo "primo giorno di scuola", anche fuori dalla pista. Il GP d'Australia è live su Sky e in streaming su NOW

