Partenza con il botto per Isack Hadjar nella sua avventura nel Mondiale F1: il rookie della Racing Bulls finisce infatti contro le barriere in Curva 1 nel giro di formazione, mentre era in prima marcia. La disperazione dell'algerino, consolato al suo rientro al box dal papà di Lewis Hamilton. E nel primo giro a muro anche Doohan e Sainz, per un via davvero incredibile del Mondiale 2025. GP live su Sky e in streaming su NOW

