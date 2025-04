Un nuovo look speciale per la Ferrari in vista del prossimo GP di Miami, in programma dal 2 al 4 maggio. L'abbigliamento di Charles Leclerc e Lewis Hamilton si colora di bianco, oltre a tanti dettagli rossi, dopo l'azzurro plata utilizzato la passata stagione. Ecco le FOTO della nuova collezione speciale. Il weekend di Miami, dal 2 al 4 maggio, è tutto LIVE su Sky e streaming su NOW

IL CALENDARIO DEL MONDIALE 2025