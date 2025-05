Kimi Antonelli, George Russell, Valtteri Bottas e Dorian Pin hanno posato con le tute che indosseranno nel weekend della F1 in Florida. Un design con motivi floreali che celebra il Sunshine State, e per i due piloti titolari in F1 svelati anche i caschi per l'appuntamento di Miami. Il GP è live su Sky e in streaming su NOW

